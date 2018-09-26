أول تعليق من الكنيسة على وفاة الراهب "المقارى"

26 سبتمبر 2018 - 01:29 م

علقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، على وفاة الراهب زينون المقاري، بدير المحرق بأسيوط.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن الراهب المتوفى نُقل إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، مضيفًا أن النيابة العامة تجري حاليًا تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة.

وأضاف "حليم"، أن اللجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة أصدرت قرارًا الشهر الماضي بنقل الراهب زينون المقاري من دير أبو مقار بوادي النطروت، للدير المحرق بجبل قسقام في القوصية.

وكشفت مصادر كنسية وفاة الراهب زينون المقاري، بدير المحرق بأسيوط، في ظروف يجري التحقق منها، موضحة أن "هناك شبهات حول انتحاره، لأنه لم يكن يعاني من أي أمراض".