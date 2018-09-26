حضور العادلى للشهادة فى قضية مرسي

26 سبتمبر 2018 - 01:30 م

وصل منذ قليل، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إلي مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للإدلاء بشهادته في محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وحضر المتهمون جميعًا، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وتم إيداعهم قفص الاتهام، كما حضر فريق الدفاع الحاضر عنهم.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.