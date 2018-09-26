مرتضى منصور يحرج "العتال" على صفحة الوفيات

26 سبتمبر 2018 - 01:33 م

دار خلاف بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ونائبه هاني العتال على صفحات الوفيات بالجرائد.

ونشر العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، نعيًا للدكتور حازم ياسين، أمين صندوق النادي الراحل، والذي وافته المنية صباح الإثنين الماضي، بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، بإحدى الجرائد القومية.

منصور، لم يعجبه وصف "العتال" لنفسه بأنه نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ليصدر منشورًا بتاريخ اليوم، في الجريدة نفسها، يتهم فيه الأخير بانتحال صفة نائبه، مؤكدًا عدم وجود عضو داخل النادي بهذا الاسم من الأساس.