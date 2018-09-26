برلماني بسوهاج لـ"مدبولي": المواطن يئن من سوء الخدمات

26 سبتمبر 2018 - 01:34 م

رحب النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بزيارة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في وقت يئن فيها المواطن الجهيني والسوهاجي من سوء كل الخدمات والتي تسبب حالة من الاستياء بين أبناء المحافظة.

وأوضح "أبو زهاد" في تصريحات صحفية له اليوم على هامش الزيارة أن جهينة تعيش حالة متردية حيث لم يتم الانتهاء من مستشفى جهينة المركزي إلا بنسبة 44% بالرغم أن ميعاد تسليمها هو سبتمبر 2018، وهناك أموال معتمدة للانتهاء من المستشفى إلا أن المقاول لا يقوم بالبناء منذ فترة، وعدم استكمال مشروعات الصرف الصحي لجميع قرى جهينة.

وأضاف أن ثاني المشاكل التي تعاني منها جهينة هي سوء المياه فهي لا تصل إلى الناس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بما فيها، وعدم استكمال المشروعات الهامة والبنية الأساسية وعدم تنفيذ أي مشروع من خطة البنك الدولي لجهينة وحتى المشروعات الممولة ذاتيًا مثل معهد الطليحات الأزهري ومعهد فتيات الإعدادي بمشروع غرب طهطا ينقصها التشطيب وتواصل المرافق.

وتابع "نائب جهينة" أنه من ضمن مشاكل الدائرة هي التأمين الصحي فهو موجود في منطقة غير آدمية وغير مهيأ لاستقبال المنظومة بالإضافة إلى أن الوحدات الطبية بها عجز شديد في الأطباء ما يزيد الموضوع تعقيدًا مؤكدًا أنه قدم حلول من أكثر من عامين لنقل المكان للعمارات السكنية بنجع حواء ولكن الإجراءات الروتينية تحول بين إحساس المواطن بتحسن في الخدمات الصحية.