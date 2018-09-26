"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

26 سبتمبر 2018 - 01:35 م

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يوجد اهتمام بالصعيد، لافتًا إلى أنه من أسيوط حتى أسوان لا يوجد بها محطات إنتاج كهرباء، ويتم تغذية الصعيد عن طريق محطات التوزيع.

وأشار "حمزة"، في لقاء مع برنامج "الحياة أحلى"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إلى أن حجم الكهرباء لم يكن يتماشى مع الزيادة السكانية.

ووجه رسالة إلى أهالي الصعيد، قال فيها: "هناك تطوير كبير هيتم عندهم، وفي العام المقبل ستكون هناك طفرة كبيرة جدًا في الصعيد".