  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:12 م
بحث متقدم
محمد بديع

ظهور بديع على كرسى متحرك فى قضية مرسي

تأجيل محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ13 مارس

عطل مفاجئ يوقف شهادة العادلى

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

117 قتيلاً و581 جريحًا فى اشتباكات طرابلس

البلتاجى

ظهور البلتاجى وحجازى بالبدلة الحمراء بمحاكمة مرسى

خاشقجي : هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

خاشقجي: هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

ارشيفية

إقالة مدير مدرسة بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض

العتال

مرتضى منصور يحرج "العتال" على صفحة الوفيات

انهيار الريال الإيراني

الدولار يسحق الريال الإيرانى

الكنيسة الأرثوذكسية

أول تعليق من الكنيسة على وفاة الراهب "المقارى"

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

آخر الأخبار

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التأمين الصحي" يزف بشرى سارة للعمالة اليومية

#

"السكة الحديد" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"البترول" تزف بشرى سارة بشأن الغاز الطبيعي

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يوجد اهتمام بالصعيد، لافتًا إلى أنه من أسيوط حتى أسوان لا يوجد بها محطات إنتاج كهرباء، ويتم تغذية الصعيد عن طريق محطات التوزيع.

وأشار "حمزة"، في لقاء مع برنامج "الحياة أحلى"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إلى أن حجم الكهرباء لم يكن يتماشى مع الزيادة السكانية.

ووجه رسالة إلى أهالي الصعيد، قال فيها: "هناك تطوير كبير هيتم عندهم، وفي العام المقبل ستكون هناك طفرة كبيرة جدًا في الصعيد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين
» أنباء عن مقتل "أبي حمزة" القائد بتنظيم داعش
» هل تناول جلد الدجاج ضار بالفعل؟
» بعد 20 عامًا.. بريطانيا تنظر فضيحة الدم الملوث
» بالفيديو.. أسماك تتساقط على مراكب الصيادين
» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم
» "الحكام" تستعين بعربة متنقلة لتطبيق الـ"var"
» شاهد.. كيف أنقذ هذا الرجل العصفور من الموت
» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
» مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون
» صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر