معمم شيعي : الوحي نزل بالإرهاب

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معمم شيعي

جبريل

أحمد العاملي

استهزئ المعمم الشيعي أحمد العاملي، بأمين الوحي -جبريل- عليه السلام، حيث وصفه أنه نزل بالإرهاب في كيفية تعليم النبي صلي الله عليه وسلم القرآن.

وأضاف العاملي في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ليش عصر النبي هالعصرة، والنعم ملك وجاي تمارس إرهاب، كأنه رجل من الأمن.

واستمر العاملي في استهزائه بأمين الوحي قائلاً: في كل مرة كان بيعصر الرسول، وفي الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، "شكرا كثيرا خمس نجوم يا تكون الرسالة يا بلا".

الفيديو:

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