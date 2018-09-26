الباز لـ أولياء الأمور: "أنتم بتصدروا طاقة سلبية للدولة"

26 سبتمبر 2018 - 01:45 م

عرض الإعلامي محمد الباز، مجموعة من تعليقات أولياء الأمور فى جروب يُدعى "تمرد على مناهج التعليم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هاجمن قرارات طارق شوقى وزير التربية والتعليم ونظام التعليم الجديد بشكل عام.

وقال "الباز" خلال حديثه فى برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور" إن مثل تلك التعليقات والعقليات تحول بين أي فكرة جديدة للتطوير، معقبًا "أنتم تصدرون طاقة سلبية للدولة والوزارة".

وطالب الإعلامي، وزارة التربية والتعليم على الهواء مباشرة بإغلاق هذا الجروب وكل ما يشابهه كما وجه حديثه أيضًا لأولياء الأمور بإغلاق هذه المواقع لأنها لا تحمل إلا نظرات سلبية تجاه منظومة التعليم الجديد ولا تقدم أي حلول.

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