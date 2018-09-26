  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:12 م
بحث متقدم
محمد بديع

ظهور بديع على كرسى متحرك فى قضية مرسي

تأجيل محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ13 مارس

عطل مفاجئ يوقف شهادة العادلى

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

117 قتيلاً و581 جريحًا فى اشتباكات طرابلس

البلتاجى

ظهور البلتاجى وحجازى بالبدلة الحمراء بمحاكمة مرسى

خاشقجي : هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

خاشقجي: هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

ارشيفية

إقالة مدير مدرسة بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض

العتال

مرتضى منصور يحرج "العتال" على صفحة الوفيات

انهيار الريال الإيراني

الدولار يسحق الريال الإيرانى

الكنيسة الأرثوذكسية

أول تعليق من الكنيسة على وفاة الراهب "المقارى"

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

بالفيديو..

الباز لـ أولياء الأمور: "أنتم بتصدروا طاقة سلبية للدولة"

آخر الأخبار

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أديب: هذا الوزير هيمشى كمان شهرين

#

في أول يوم دراسي.. الطلاب: «أين التابلت»؟

#

الجيل العاشر

#

كارت ذكي بديلاً عن البطاقة الضريبية الورقية

التعليم

أولياء الأمور

المحور

الباز

عرض الإعلامي محمد الباز، مجموعة من تعليقات أولياء الأمور فى جروب يُدعى "تمرد على مناهج التعليم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هاجمن قرارات طارق شوقى وزير التربية والتعليم ونظام التعليم الجديد بشكل عام.

وقال  "الباز" خلال حديثه فى برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور" إن مثل تلك التعليقات والعقليات تحول بين أي فكرة جديدة للتطوير، معقبًا "أنتم تصدرون طاقة سلبية للدولة والوزارة".

وطالب الإعلامي، وزارة التربية والتعليم على الهواء مباشرة بإغلاق هذا الجروب وكل ما يشابهه كما وجه حديثه أيضًا لأولياء الأمور بإغلاق هذه المواقع لأنها لا تحمل إلا نظرات سلبية تجاه منظومة التعليم الجديد ولا تقدم أي حلول.

 شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين
» أنباء عن مقتل "أبي حمزة" القائد بتنظيم داعش
» هل تناول جلد الدجاج ضار بالفعل؟
» بعد 20 عامًا.. بريطانيا تنظر فضيحة الدم الملوث
» بالفيديو.. أسماك تتساقط على مراكب الصيادين
» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم
» "الحكام" تستعين بعربة متنقلة لتطبيق الـ"var"
» شاهد.. كيف أنقذ هذا الرجل العصفور من الموت
» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
» مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون
» صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر