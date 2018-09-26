إقالة مدير مدرسة بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض

26 سبتمبر 2018 - 01:59 م

أصدر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإقالة مدير مدرسة الدير الإعدادية بطوخ وإحالته للتحقيق، بسبب تصويره لطلاب مدرسة "الشهيد عبد الله أشرف الابتدائية" وهم يفترشون الأرض.

وأكد وكيل تعليم القليوبية أن مدرسة «الشهيد عبد الله أشرف الابتدائية"، لم تخبر المديرية بعدم وجود مقاعد للطلاب، والتي عملت على الفور على توفير تلك المقاعد.

وأضاف "الوكيل" أن المدرسة مؤجرة وصدر لها قرار إخلاء من قبل هيئة الأبنية التعليمية، وتم نقل الطلاب لمدرسة الدير الإعدادية المشتركة والدراسة بها في فترة مسائية، إلا أن مدير المدرسة الإعدادية أعلن عن رفضه للقرار وبالفعل قام بتصوير الطلاب وهم يفترشون الأرض ولم يطالب بتوفير المقاعد للطلاب".

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بالفعل تم توفير كل المقاعد المطلوبة وتوزيعها بفصول المدرسة حفاظًا على الأطفال، لافتًا إلى أنه يتلقى تقارير يومية من مديري الإدارات بالمحافظة بشأن متطلبات المدارس وسير العملية التعليمية ورفعها مباشرة لمحافظ القليوبية؛ لاتخاذ ما يلزم تجاهها.