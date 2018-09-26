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هل تناول جلد الدجاج ضار بالفعل؟

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وكالات- الدويني فولي

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الجسم

ضار

تناول

جلد الدجاج

أعطت دراسة علمية جديدة فرصة وأملًا جديدًا للذين يحبون تناول جلد الدجاج سواء كان مشويًا أو مقليًا على حسب تفضيلهم، مؤكدة أنه لا يوجد الكثير من الضرر كما يظن الكثيرون.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جلد الدجاج قد لا يكون على هذا القدر من الضرر الذي أشارت إليه كثير من الدراسات السابقة، حيث إن الدهون الموجودة به مفيدة للجسم.

وأضافت "جارديان" أن جلد الدجاج يحتوى على حمض الزيت أو الأوليك، وهو حمض ذهني "أوميجا-9"، مفيد للصحة العقلية، وتنشيط الذاكرة.

كما أنه وللمصادفة العلمية، يناقض الدراسات السابقة ويقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين.

لكن يكمن الخطر في جلد الدجاج في الإكثار من تناوله حيث يؤدي إلى ارتفاع الكولسترول في الدم، خاصة المقلي.

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