خاشقجي : هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

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النفط

دول الخليج

الحماية

ترمب

خاشقجي

وصف الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أكبر خطر يواجه دول الخليج.

وأضاف خاشقجي في تدوينة له على "تويتر": "يغرد ترامب بين آونة وأخرى أنه "يحمينا" وأن علينا أن "ندفع" لتستمر هذه الحماية".

وتساءل خاشقجي: يحمينا من من؟ أو يحمي من؟ أعتقد أن أكبر خطر يواجه دول الخليج ونفطها هو رئيس مثل ترامب لا يرى فينا غير آبار نفط.. استعجب ألا يكون لتصريحاته هذه رد فعل رسمي.

يذكر أن دونالد ترامب، كان قد ألمح إلى أنه سيسعى إلى مراجعة المساعدات التي تقدمها واشنطن للدول الأخرى والدعم المادي الذي توفره للمنظمات الدولية.

وأضاف أن واشنطن تقدم المساعدة لدول أخرى دون مقابل تقريبًا، لافتًا إلى ضرورة أن تدفع الدول الأخرى القدر الكافي من المال و"العادل" مقابل حماية أمريكا لها، بحسب شبكة "سى إن إن".

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