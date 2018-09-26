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أنباء عن مقتل "أبي حمزة" القائد بتنظيم داعش

عرب وعالم

تنظيم داعش
تنظيم داعش

عمرو محمد

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قالت مصادر إعلامية، إن (عواد المخلف) الملقب بأبي حمزة الفراتي قتل منذ يومين في مدينة هجين شرقي دير الزور، أبرز معاقل تنظيم داعش.

وأشارت المصادر إلى أن (المخلف) كان يعمل قياديًا في داعش قبل قتله في مدينة هجين، موضحة أنه من أبناء مدينة الطبقة غربي الرقة.

وتشهد المنطقة معارك كر وفر بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية، عقب إطلاق الأخيرة مؤخرًا عملية عسكرية للسيطرة على آخر معاقل التنظيم في المنطقة بدعم من التحالف الدولي.

يشار إلى أنه في 17 أكتوبر 2017 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة السيطرة بالكامل على مدينة الرقة عقب السيطرة على الملعب البلدي أحد آخر معاقل داعش في المدينة آنذاك

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