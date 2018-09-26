  • الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
محمد بديع

ظهور بديع على كرسى متحرك فى قضية مرسي

تأجيل محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ13 مارس

عطل مفاجئ يوقف شهادة العادلى

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

117 قتيلاً و581 جريحًا فى اشتباكات طرابلس

البلتاجى

ظهور البلتاجى وحجازى بالبدلة الحمراء بمحاكمة مرسى

خاشقجي : هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

خاشقجي: هذا الرجل أكبر تهديد للخليج

ارشيفية

إقالة مدير مدرسة بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض

العتال

مرتضى منصور يحرج "العتال" على صفحة الوفيات

انهيار الريال الإيراني

الدولار يسحق الريال الإيرانى

الكنيسة الأرثوذكسية

أول تعليق من الكنيسة على وفاة الراهب "المقارى"

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

ظهور البلتاجى وحجازى بالبدلة الحمراء بمحاكمة مرسى

قضايا وحوادث

البلتاجى
البلتاجى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أمريكي توفيت قطته فأصيب بهذا المرض

#

عودة صالح جمعة لصفوف الأهلى

#

الخطيب: مبادئ الأهلي أهم من الدعم والصفقات

#

اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق بالزاوية الحمراء

سوريا

الإرهاب

داعش

ابي حمزة

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حيث تم السماح لأهالى المتهمين  بالحضور ومن جانب آخر ظهر محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالبدلة الحمراء وذلك بعد حكم فض رابعة والذى صدر ضدهم بالإعدام وآخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين
» أنباء عن مقتل "أبي حمزة" القائد بتنظيم داعش
» هل تناول جلد الدجاج ضار بالفعل؟
» بعد 20 عامًا.. بريطانيا تنظر فضيحة الدم الملوث
» بالفيديو.. أسماك تتساقط على مراكب الصيادين
» حبس مدرس لاتهامه بسب وزير التعليم
» "الحكام" تستعين بعربة متنقلة لتطبيق الـ"var"
» شاهد.. كيف أنقذ هذا الرجل العصفور من الموت
» الحكم على فنان شهير 10 سنوات بتهمة الاغتصاب
» مسئولون يضعون المصاحف على مكاتبهم ويرتشون
» صورة للجنود الروس الذين قتلوا بسقوط الطائرة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر