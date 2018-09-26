ظهور البلتاجى وحجازى بالبدلة الحمراء بمحاكمة مرسى

26 سبتمبر 2018 - 02:26 م

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حيث تم السماح لأهالى المتهمين بالحضور ومن جانب آخر ظهر محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالبدلة الحمراء وذلك بعد حكم فض رابعة والذى صدر ضدهم بالإعدام وآخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.