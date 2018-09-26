7 قرارات مهمة لـ"المسابقات".. تعرف عليها

26 سبتمبر 2018 - 02:30 م

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، العديد من القرارات الخاصة بتعديل مواعيد مباريات فى الدورى الممتاز.

وجاءت التعديلات على النحو التالى:

-إقامة مباراة الداخلية والأهلى المؤجلة من الأسبوع السادس لدورى القسم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر المقبل، وتقام بدون اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول.

-إقامة مباراة الأهلى والاتحاد فى الأسبوع العاشر يوم الأحد 7 أكتوبر بدلاً من السبت 6 أكتوبر.

-إقامة مباراة وادى دجلة وسموحة فى الأسبوع العاشر يوم الأحد 7 أكتوبر فى الساعة السادسة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً.

-تأجيل مباراة مصر المقاصة والأهلى فى الأسبوع الحادي عشر إلى موعد سيحدد فيما بعد نظرًا لتأهل الأهلى للدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

-إقامة مباراة نجوم المستقبل والجونة فى الأسبوع الحادى عشر يوم الخميس 18 أكتوبر بدلًا من يوم الجمعة 19 أكتوبر، فى الساعة السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا.

-إقامة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز فى الأسبوع الحادي عشر يوم الجمعة 19 أكتوبر فى الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.

-إقامة مباراة إنبي والداخلية فى الأسبوع الحادي عشر يوم الجمعة 19 أكتوبر بدلًا من الخميس 18 أكتوبر، فى الساعة التاسعة مساءً بدلًا من السادسة مساءً.