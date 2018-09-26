7 قرارات مهمة لـ"المسابقات".. تعرف عليها

محمد عبد الحارس
اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، العديد من القرارات الخاصة بتعديل مواعيد مباريات فى الدورى الممتاز.
وجاءت التعديلات على النحو التالى:
-إقامة مباراة الداخلية والأهلى المؤجلة من الأسبوع السادس لدورى القسم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر المقبل، وتقام بدون اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول.
-إقامة مباراة الأهلى والاتحاد فى الأسبوع العاشر يوم الأحد 7 أكتوبر بدلاً من السبت 6 أكتوبر.
-إقامة مباراة وادى دجلة وسموحة فى الأسبوع العاشر يوم الأحد 7 أكتوبر فى الساعة السادسة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً.
-تأجيل مباراة مصر المقاصة والأهلى فى الأسبوع الحادي عشر إلى موعد سيحدد فيما بعد نظرًا لتأهل الأهلى للدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
-إقامة مباراة نجوم المستقبل والجونة فى الأسبوع الحادى عشر يوم الخميس 18 أكتوبر بدلًا من يوم الجمعة 19 أكتوبر، فى الساعة السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا.
-إقامة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز فى الأسبوع الحادي عشر يوم الجمعة 19 أكتوبر فى الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.
-إقامة مباراة إنبي والداخلية فى الأسبوع الحادي عشر يوم الجمعة 19 أكتوبر بدلًا من الخميس 18 أكتوبر، فى الساعة التاسعة مساءً بدلًا من السادسة مساءً.
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