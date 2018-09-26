عطل مفاجئ يوقف شهادة العادلى

26 سبتمبر 2018 - 02:45 م

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، حيث حضر العادلى منذ الصباح الباكر.

كانت هيئة المحكمة متواجدة من الصباح الباكر ولكن بسبب عطل مكبر الصوت المتواجد بالقاعة أدى لتأخير المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى الساعة الثانية والربع ظهرًا، وحيث إن القانون يعاقب كل من يتسبب في تعطيل أعمال القضاء فقد، قررت المحكمة إحالة المختص عن صيانة جهاز الصوت للنيابة العامة لمساءلته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.