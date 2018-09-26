مبعوث الأمم المتحدة: غزة على شفا حرب جديدة

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إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بشن حرب على غزة

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قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط إن غزة على شفا حرب أخرى بين حركة المقاومة الإسلامية، حماس، وإسرائيل، وإن التوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة بشأن قرية خان الأحمر الفلسطينية، التي تريد إسرائيل تدميرها.

وأضاف نيكولاي ملادينوف لـ"بي بي سي" أن "الوضع على الأرض يتدهور بسرعة. والتوتر في الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد".

وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "يخشى من أن تكون إستراتيجيته كلها الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية من خلال المفاوضات أصبحت مهددة، وربما قوضت، وهذا خطير جدًا".

وقال ملادينوف إن أي خطة سلام جديدة من الولايات المتحدة يجب أن تحظى بإجماع دولي، من أجل أن يشارك فيها الجانبان مشاركة فعالة.

وقد رفضت المحكمة العليا في إسرائيل استئنافًا فلسطينيًا لقرار هدم خان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة باتت سببًا لاحتجاجات فلسطينية وقلق دولي.

وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم، وهي مستوطنة كبرى قرب القدس، ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر، التي تقع إلى الشمال الشرقي.

ويعيش بها نحو 180 بدويًا، يرعون الماشية والأغنام، ويعيشون في أكواخ من الصفيح والخشب.

وينتمي سكان القرية إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقد شيدت دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، ويقول فلسطينيون إن الحصول على تلك التصاريح أمر مستحيل.

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