ظهور بديع على كرسى متحرك فى قضية مرسي

26 سبتمبر 2018 - 02:55 م

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية" بعد دقائق من بدايتها بسبب الأعطال المتكررة في مكبرات الصوت بقاعة المحكمة.

وظهر المتهم محمد بديع يجلس على كرسى خشبى بالقفص وتبين أنه يعانى من آلام فى الظهر وعند قيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين حدث عطل مرة ثانية بالميكرفونات ما عطل الجلسة للمرة الثانية.

وكان من المقرر، أن تستمع المحكمة إلى أقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.