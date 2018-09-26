برلماني: خطاب السيسي بالأمم المتحدة "روشتة" لحل مشكلات المنطقة

26 سبتمبر 2018 - 02:57 م

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها الـ73، عبارة عن "روشتة" تتضمن حلول واقعية للمشكلات والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، ويُليق بدولة في حجم ومكانة مصر.

وأضاف "نصر الدين"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الخطاب جاء معبرًا لهموم شعوب المنطقة وتطلعاتها لمستقبل أفضل يعم فيه الأمن والاستقرار والرخاء بعد أن ذاق الجميع ويلات العنف والخراب والدمار، ومتضمنًا لتجربة مصر في مكافحة الإرهاب، بعد أن أصبح داء لعين يُهدد المجتمع الدولي بأسره.

وتابع: أن مصر أثبتت في خطابها أمام دول العالم، أن القضية الفلسطينية في قلبها وعقبها، واسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هي شغلها الشاغل، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار نائب حلوان إلى أن تهافت زعماء وقادة العالم على مقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك يؤكد لنا قوة مصر في عهد الرئيس السيسي الذي نجح في استرداد مكانتها الإقليمية والدولية.