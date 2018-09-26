الرضا بالدنية والتكيف مع البهدلة

26 سبتمبر 2018 - 03:01 م

في إحدي الهيئات الحكومية، فئة رفيعة تعمل وتؤدي دوراً أساسياً في الإرتقاء بالعقول وهو الهدف الذي من أجله إنشئت تلك الهيئة، ولأن من البديهي أن من يتولي أمر وقيادة تلك الهيئة من تلك الفئة الرفيعة المستوي الفكري والإجتماعي، من ثم كان من يتولي ترأسها يجعل من أهم أولوياته الحرص علي تذليل المصاعب وحل مشكلات وكذلك راحة زملاءه وخاصة فيما يقلهم من وسيلة مواصلات إلي مكان عملهم. لكن ومع مرور السنين وتقلبات الظروف، جاء منهم من تولي القيادة، فجعل الأولوية والمجهود الأكبر للمشئآت وأمور أخري، وأهمل بالتالي ما يخص زملاءه من مشاكل أو مصاعب تواجههم، وبالأخص الوسيلة التي تنقلهم، فكانت النتيجة أن أصاب وسائل النقل ما يصيب أي شيء تهمله دون صيانة حقيقية أو تجديد، ومن ثم تدهورت تدريجياً حتي وصلت للدرجة التي لا تتناسب مع مكانة هؤلاء المستفيدين منها، بالرغم من أن تلك الخدمة هي في الأساس مدفوعة الأجر-أي بإشتراك-يتم خصم قيمته من مرتبات المشتركين فيها.



المثير للدهشة والتعجب هو تماهي وتعايش وتكيف معظم المستخدمين لتلك الوسيلة، وقبولهم بالحال الإنسحاقي والمتدني والذي لا يتماشي مع مستواهم ورؤية المجتمع لهم، وحتي إن وجدت ضمنهم بعض الأصوات المتذمرة والمعترضة والتي فاض بها الكيل، علي ما وصل إليه حالهم من بهدلة وقلة قيمة، خاصة وهم يرون هيئات أخري مماثلة تقدم نفس الخدمة لكن علي أعلي مستوي من النظافة والجودة بما يليق بالمستخدمين لها، ليس هذا فحسب، بل أن هيئات حكومية وغير حكومية أخري قد تقدم للعاملين فيها تلك الخدمة بما يجعلهم في حالة رضا علي القائمين علي شئونهم، ومن ثم بما ينعكس علي حالهم ونفوسهم الراضية علي جودة عملهم.

