117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

26 سبتمبر 2018 - 03:03 م

قالت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الاشتباكات تفيد بسقوط 117 قتيلا، و581 جريحا ، منذ اندلاعها في 26 أغسطس الماضي ، وحتي الـ 25 من الشهر الجاري.

وأضافت أن الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة الليبية، يومي الأحد والإثنين الماضيين، أسفرت عن مقتل شخصين من بينهم مدني، فيما بلغ عدد الجرحى 21 جريحا.

وأوضحت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أنها قامت، منذ أمس الثلاثاء، بنشر عدد من دوريات قوة غرفة تأمين العاصمة، رفقة دوريات من الإدارة العامة للأمن .

وتابعت : أن ذلك يأتي في إطار المجاهرة بالأمن داخل العاصمة، مشددة على أن الأمن مسؤولية تقع على كافة منتسبي وزارة الداخلية.

كما أنه تم تسجيل 20 مفقودا، فضلا عن إجلاء 156 عائلة، فيما تمت إغاثة 264 عائلة أخرى، منذ اندلاع الاشتباكات في أغسطس الماضي.

من جانبها حذرت ماريا ريبيرو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، من جهتها، من العواقب الوخيمة لتفاقم الأزمة الإنسانية فى طرابلس، نتيجة لتصاعد الاقتتال الدائر في المدينة.

وقالت ريبيرو، فى بيان إن استمرار الاشتباكات العسكرية بين مختلف الميليشيات جعل العديد من المدنيين عالقين فى مناطق الاقتتال، كما أدت المواجهات إلى نزوح عدد من الأسر إلى مناطق أكثر أمانا.

وأشارت إلى أن التقديرات الحالية تفيد بأن قرابة 5 آلاف أسرة، بينها 1700 أسرة فى اليومين الماضيين فقط، لجأت إلى أقارب لها في أجزاء أكثر أمانا في المدينة وضواحيها منذ بدء القتال.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وغير مشروط ودون عوائق إلى المدنيين المتضررين فى طرابلس.