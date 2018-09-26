«الصحة» تحذر: لا تتناولوا هذا الدواء

26 سبتمبر 2018 - 04:07 م

حذرت الإدارة المركزية للصيدلة من تناول دوائى servillox 500 mg وmotilium 1x 100 ml ، مطالبة بضبطها وتحريرها؛ وذلك نتيجة لوجود عبوات مغشوشة من الصنف الأول بالأسواق، كذلك سحب تشغيلتين من الثانى أرقام ige2348 وige2385 بناء على طلب الشركة المصنعة.

وقالت إدارة الصيدلة، اليوم الأربعاء، فى منشوراتها لمفتشى إدارة الصيدلة: "نرجو تحريز وضبط جميع الكميات بالصيدليات مع ارتجاع ما قد يوجد بالمخازن لخطورته على الصحة العامة".

يشار إلى أن عقار الموتيليوم يستخدم لعلاج الغثيان بينما دواء serviflox 500 مضاد حيوى واسع المجال.