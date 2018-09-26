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«جاساما» حكمًا لمباراة المصري وفيتا كلوب

الرياضة

بكاري جاساما
بكاري جاساما

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المصريون

المصرى

جاساما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين الجامبي باكاري جاساما، لإدارة مباراة المصرى وضيفه فيتا كلوب الكونغولى، في ذهاب الدور نصف النهائى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتكون الطاقم من المونديالى الدولى الجامبى باكارى جاساما حكماً للساحة، ومعه سليمان سوسيه مساعد حكم أول، وعمر داربوي مساعد حكم ثان بالإضافة إلى ماودو جالو حكمًا رابعًا.

وأدار باكارى جاساما مواجهة الأهلى وحورويا الغينى بدورى الأبطال الأفريقى منذ أيام قليلة، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية دون رد.


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