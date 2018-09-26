» «البورصة» تكسب 9.4 مليار جنيه

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 9.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 801.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 182 مليون ورقة مالية بقيمة 775 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.62%، والعرب على 9.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 84.4 مليون جنيه، 65 ألف جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب  والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14612 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2280 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.10% عند مستوى 14163 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.76% عند مستوى 695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 444 نقطة.

وارتفعت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 28 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



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