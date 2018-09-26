السيسي يلتقي برئيسي سويسرا وكوريا الجنوبية

26 سبتمبر 2018 - 04:20 م

بدأ، قبل قليل، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وانتهى الرئيس من اجتماعه مع الرئيس السويسري آلان بيرسى، حيث تركزت المباحثات على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الاستثمارات ومجالات أخرى.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسئولين الأمميين.



