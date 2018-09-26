» بالفيديو.. «بوجبا» يضع «مورينيو» في موقف مُحرج

26 سبتمبر 2018 - 04:26 م

وضع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الإنجليزي، في موقف محرج، خلال مران اليوم، الأربعاء.

ونشرت شبكة «سكاي سبورت» الإنجليزية، فيديو يظهر فيه رفض الفرنسي «بوجبا» مصافحة البرتغالي مورينيو في تدريبات الفريق صباح الأربعاء.

وجاء رد بوجبا عنيف على مورينيو، بعدما قرر المدرب سحب شارة القيادة من اللاعب الفرنسي ولن يكن القائد الثاني للفريق خلف أنطونيو فالنسيا.

JUST IN! ??



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ??



What has been said between the pair this morning? ?? pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

