«النقض» ترفع اسم «محمد بديع» من قوائم الإرهاب

26 سبتمبر 2018 - 04:30 م

قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع، مرشد "الإخوان المسلمين" و35 آخرين من عناصر الجماعة، وإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات لاتهامهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم علي حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة وفي مقدمتها المقار الشرطية ودور عبادة المواطنين المسيحيين ونشر الرعب بين المواطنين والقاضي في البلاد وذلك عقب فض رابعة والنهضة والمعروفة بقضية غرفة عمليات رابعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أيوب وعضوية المستشارين مصطفي المتولي، ورضا سالم، وخلف السيد، وإبراهيم عوض ومحمد يحيي وبسكرتارية وائل رمضان، ومحمد سامي، وأحمد راتب.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها للمرة الثانية بالسجن المؤبد لبديع المرشد العام لجماعة الإخوان و2 آخرين والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 متهما وبراءة 12 آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة فطعنوا علي الأحكام أمام محكمة النقض فقضت بتأييد الأحكام ضدهم وبناء علي هذه الأحكام قدمت النيابة مذكرة لمحكمة الجنايات طالبت فيها بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية فقررت المحكمة إدراجهم فطعنوا علي القرار أمام محكمة النقض.



