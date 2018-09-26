منحة كويتية لإنشاء 50 معهدًا أزهريًا ومبنى للمغتربات

26 سبتمبر 2018 - 04:32 م

أعلن الدكتور عبدالله معتوق المعتوق، وزير الأوقاف الكويتى السابق، ومستشار أمير الكويت، ومستشار الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إنشاء 50 معهدًا أزهريًا فى مصر وتشييد مبنى للطالبات الوافدات بالأزهر الشريف.

وقال "المعتوق"، خلال اجتماع المجلس التأسيسى للمجلس الإسلامي العالمى للدعوة والإغاثة 25، إن أهل الخير فى الكويت قرروا تقديم تلك المساعدات للأزهر الشريف، كما قررت مؤسسة البطاطين بالكويت إعالة 1500 طالب وافد بشكل مستمر.



