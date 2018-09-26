«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا

26 سبتمبر 2018 - 04:34 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا، الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري، حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد تكون متوسطة الشدة أحيانًا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة «24- 33»

إسكندرية «24– 30»

قنا «23 – 38»

الأقصر «24- 40»

أسوان «25 – 41».



