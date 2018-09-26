الأزهر يشيد بـ"الكلمة الشجاعة" للسيسي في الأمم المتحدة

26 سبتمبر 2018 - 04:42 م

أشاد الأزهر الشريف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى وصفها بـ"الكلمة الشجاعة".

وقال الأزهر الشريف، فى بيان له، إن الكلمة تضمنت مواقف ورؤى بشأن ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلن الأزهر - بعلمائه وأساتذته وطلابه - تضامنه الكامل مع الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى، من فوق منبر الأمم المتحدة؛ لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة كاملة؛ للعيش بكرامة وسلام فى دولة فلسطين العربية المستقلة بما يحفظ هويته الوطنية ويحقق آماله وتطلعاته، حيث إن العجز عن تحقيق ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية المنظومة الدولية.

وأكد الأزهر ما تضمنته الكلمة من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العادلة، القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، وحمايتها من التفكك، تحت وطأة النزاعات الأهلية والولاءات الطائفية، لما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات جمة علي كل الأصعدة.



