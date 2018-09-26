مفاجأة وراء استبعاد «صلاح» من التشكيل المثالي للفيفا

وأكد أنه منذ وصوله إلى إنجلترا لحضور حفل الأفضل، كان من الواضح أن لوكا مودريتش حسم الجائزة وأن هناك منافسة من بعيد من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واختتم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، «أتمنى أن ينافس صلاح مجددًا الموسم المقبل على لقب الأفضل وتحقيق إنجاز الليبيري جورج ويا».