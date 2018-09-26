مفاجأة وراء استبعاد «صلاح» من التشكيل المثالي للفيفا

أمير سعد
كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب استبعاد محمد صلاح، جناح ريال مدريد والمنتخب الوطني، من التشكيل المثالي للفيفا.
وقال «عبد الغني»، خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: «اللغط المثار حول استبعاد صلاح من التشكيل الأفضل، غير منطقي، لأن طريقة التصويت مختلف تمامًا، فجائزة "ذا بيست" يتم اختيارها من قبل قائدي المنتخبات والمدربين ولكن التشكيل يكون عن طريق رابطة اللاعبين المحترفين، وشارك في التصويت عدد كبير من لاعبي الدوري، ولم يشارك لاعبو الأهلي والزمالك بسبب الارتباطات الأفريقية».
وأكد أنه منذ وصوله إلى إنجلترا لحضور حفل الأفضل، كان من الواضح أن لوكا مودريتش حسم الجائزة وأن هناك منافسة من بعيد من البرتغالي كريستيانو رونالدو.
واختتم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، «أتمنى أن ينافس صلاح مجددًا الموسم المقبل على لقب الأفضل وتحقيق إنجاز الليبيري جورج ويا».
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