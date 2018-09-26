شاهد.. أول ظهور لـ«معصوم مرزوق» ببدلة السجن

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للسفير السابق معصوم مرزوق من داخل المحكمة أثناء نظر قضيته رقم 1305 لسنة 2018.

ويظهر «مرزوق» مرتديًا زي الحيس الاحتياطي داخل المحكمة، في أول ظهور له بعد حبسه احتياطيًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، أيدت اليوم الأربعاء، أمر التحفظ على معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين.

وكانت النيابة العامة أمرت بتجديد حبس المتهمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم، فى القضية رقم 1305 لسنة 2018.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها، وتلقى تمويلات بغرض دعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



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