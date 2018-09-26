وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب خلال 4 سنوات

26 سبتمبر 2018 - 04:50 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ليس لديها أى نية لزيادة الضرائب خلال الأربع سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تركز حاليًا على استقرار السياسات الضريبية بما يدعم بيئة ومناخ الأعمال.

وقال "معيط"، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن أولوياتنا خلال الفترة المقبلة تتمثل في النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الداعمة للنمو.

وأوضح وزير المالية أنه منذ عام 2016 حتى الآن ارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار وكانت معدلات العجز الكلي في عام 2013/ 2014 بدون المنح العربية قد وصلت إلى 16.7% وبالمنح انخفضت إلى 13.7% ، بينما نجحت الدولة في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 إلى نسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي 2018 / 2019.

وقال نحن نستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92% ونعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصرى يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على الرئيس خلال أسبوعين وانخفضت معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 10%.

وأضاف الوزير أنه فى العام المالى 2017/2018 حققنا معدل نمو بلغ 5.4%، وهذا العام نتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكانى بلغ متزايد لابد أن نستمر فى تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.