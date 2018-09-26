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رغم الهدنة.. النظام وداعموه يقصفون إدلب السورية

عرب وعالم

قصف
قصف

وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

إدلب

قصف

نفذّت قوات النظام السوري والجماعات الأجنبية الداعمة لها، قصفًا مدفعيًا منخفض الوتيرة، استهدف منطقة إدلب المصنفة ضمن مناطق "خفض التصعيد" شمال سوريا، رغم الاتفاق على مواصلة وقف إطلاق النار.

واستهدفت قوات النظام والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء، قرى وبلدات في ريف اللاذقية (غرب) وريف إدلب الجنوبي، وريف حلب الغربي، وريفي حماة الشمالي والغربي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر مطلعة قولها: إن القرى المستهدفة هي، بلدة اللطامنة وقرية أبوعبيدة بريف حماة، وحي الراشدين وكفرحمرة بريف حلب، وبلدة التمانعة وقرية تل مرق في إدلب، ومنطقة جبل الأكراد في اللاذقية.

وأكدت المصادر مقتل مدني وإصابة 6 آخرين في القصف الذي انخفضت وتيرته مقارنة بالفترة التي تسبق "اتفاق سوتشي" المعلن عنه في 17 سبتمبر الجاري.

بالمقابل ردت فصائل المعارضة المسلحة في المنطقة و"هيئة تحرير الشام"، على مصادر النيران، بقصف مدفعي مماثل.

والاثنين الماضي، أعلن الرئيسان أردوغان وبوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي الروسية، الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة جهود تركية دؤوبة ومخلصة، للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجومًا عسكريًا على إدلب؛ آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.



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