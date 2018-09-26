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حبس شقيق عصام الحضري بتهمة التزوير

قضايا وحوادث

الحضري
الحضري

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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تزوير

عصام الحضرى

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دبلوم

قررت النيابة العامة بدمياط، حبس "محمد"، شقيق الحارس الدولى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تزوير شهادة الحصول على دبلوم فنى.

وكان مركز شرطة دمياط، قد تلقى بلاغًا من مدير إدارة الأحوال المدنية بمنطقة شطا دائرة مركز شرطة دمياط؛ يفيد بقيام المذكور بالتقدم بمستندات مزورة للحصول على بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المذكور لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة ومخاطبة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية للتأكد من صحة شهادة الدبلوم التي تقدم بها المذكور والصادرة من إدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية.



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