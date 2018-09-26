183 حادثة قطار في أغسطس الماضي

26 سبتمبر 2018 - 05:12 م

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حوادث القطارات خلال أغسطس المنصرم مقارنة بالعام الماضى فى الشهر المماثل.

وأكد "التعبئة العامة والإحصاء"، بحسب النشرة الإحصائية، أن عدد حوادث القطارات فى أغسطس الماضى بلغ 183 حادثًا، مقابل 148 حادثًا فى أغسطس 2017، و166 حادثًا خلال يوليو 2018.

وبحسب النشرة المعلوماتية لشهر سبتمبر الجارى الصادرة عن جهاز الإحصاء، نتج عن حوادث القطارات لشهر أغسطس الماضى 4 مصابين، و45 حالة وفاة.



