اختتام اجتماع «سد النهضة» بإثيوبيا دون نتائج

26 سبتمبر 2018 - 05:19 م

اختتمت أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي عقدت في فندق إيليلي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وحضر الاجتماع كل من وزير المياه والري المصري، محمد عبدالعاطي، ووزير المياه والري الإثيوبي، شلشي بقلي، ووزير المياه والري السوداني، خضر محمد قسم، حيث ناقش الاجتماع نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.

ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، اليوم الأربعاء، لم يتم التوصل لنتائج محددة في نهاية الاجتماع، إلا أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل في فترة وجيزة لاتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء بحيرة السد وطبقا لاتفاق إعلان المبادئ.

وشهد الاجتماع أول حضور لأعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث والمكونة من 15 عضوًا، حيث رافق الوزير خلال الاجتماع كل من رئيس المركز القومى لبحوث المياه خالد عبد الحي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة هشام بخيت.



