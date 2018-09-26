» مجدي عبد الغني: أنا أفضل من «مودريتش»

26 سبتمبر 2018 - 05:22 م

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، نجم ليفربول ومنتخب مصر قد افتقد الدعم من المنتخبات العربية في تصويت جائزة الأفضل، وأنه عندما كان لاعبا كان أفضل من لوكا مودريتش، الفائز بالجائزة.

وقال "عبد الغني"، في تصريحات لإذاعة إنرجي، "أنا كنت أفضل من مودريتش فأنا أتميز عنه بالسرعة وتسديداتي أقوى منه بكثير".

وحصل مودريتش على جائزة أفضل لاعب لعام 2018 متفوقًا على كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني ومحمد صلاح الثالث.

وبالحديث عن تفوق صلاح على اللاعبين العرب تاريخيًا، شدد "عبد الغني"، على أنه "لم يصل صلاح بعد ليكون الأفضل في تاريخ اللاعبين العرب، هناك بعض اللاعبين المميزين مثل الجزائري رابح ماجر الفائز مع بورتو بدوري أبطال أوروبا".

وأتم عضو اتحاد الكرة حديثه، "أنا فقط احترفت عندما كان عمري 28 عامًا، لكن حال احترافي مبكرًا للعبت لأفضل الأندية في العالم وتصارعوا على ضمي بكل سوق انتقالات".







