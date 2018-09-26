«ترامب»: نحن مع إسرائيل 100%

26 سبتمبر 2018 - 05:30 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه مع الاحتلال الإسرائيلي 100%، مؤكدًا أنه يعمل على خطة لإتمام السلام، لكنها ستستغرق وقتًا.

وأضاف "ترامب" في تصريحات له قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك، أنه يسعى للوصول إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بالدرجة الأولى، ويعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، بحسب موقع CBS الأمريكي.

واستطرد "لدي ثقة كاملة بأن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام وهذا سيستغرق وقتا .. وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها مئة في المئة".

وتقوم عملية السلام في الشرق الأوسط منذ بدايتها عام 1991 من خلال مؤتمر مدريد للسلام، على فكرة "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.

وكان مفترضًا أن تنتهي عملية السلام عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لكن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس، والذي تضاعف مرات عديدة منذ انطلاق عملية السلام، يحول فعليا دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.