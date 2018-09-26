» حبس عاطل اغتصب أطفال زوجته الأربعة

26 سبتمبر 2018 - 05:34 م

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار حاتم الخطيب، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق؛ لاتهامه باغتصاب ابنة زوجته، وهتك عرض أشقائها الثلاثة الآخرين.

وأمرت النيابة العامة بعرض الضحايا على مصلحة الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات كريم الجندي، وكيل النائب العام، أن المتهم قام باغتصاب ح. م. م 12 سنة، وهتك عرض ف. م. م، 10 سنوات، وح. م. م 7 سنوات، وا. م. م 5 سنوات بعيدًا عن أنظار والدتهم.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة والدة الأطفال بضمان بطاقتها الشخصية، واتهامها وزوجها السابق بالإهمال في رعاية أطفالها، وقررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات تسليم الأطفال لوالدهم.

تعود التفاصيل عندما أبلغ الأطفال المجني عليهم زوجة الأب بقيام زوج الأم باغتصابهم وهتك عرضهم وعلى الفور أبلغت الأب وتوجهوا لتحرير محضر 6011 لسنة 2018 بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.



