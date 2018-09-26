مقترح بإنشاء «بنك للمغتربين».. واقتصادي: لا جدوى منه

26 سبتمبر 2018 - 05:35 م

اقترح النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنشاء بنك خاص بالمغتربين المصريين في مختلف دول العالم، برأس مال 2 مليار دولار؛ لتسهيل تحويلاتهم المالية وإنجاز كافة المعاملات المالية الخاصة بهم بسرعة وسهولة وتشجيعهم على استثمار أموالهم داخل مصر.

وأوضح «بدراوي»، أنه تقدم بهذا المقترح خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات البرلمانية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أموال واستثمارات المصريين بالخارج، خاصة في ظل زيادة عددهم إلى 11 مليون مصري مغترب، مطالبًا الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بهم تمهيدا لتنفيذ المقترح.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات، إلى أنه «لابد من الاستفادة من تحويلاتهم المالية وأن نضمن دخولها لمصر كعملة صعبة ويكون لهذا البنك حزمة نقدية خاصة تمكنه من أداء الدور الرئيسي كوعاء مالي لجذب مدخرات المصريين بالخارج».

الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، قال إن البنوك المحلية، تقوم بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المغتربين بشكل كامل ومتكامل، ما يعني أن إنشاء بنك للمغتربين بالخارج، لا جدوى ولا فائدة حقيقية من وراءه.

وتساءل «هل البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية عاجزة عن إتمام كافة الخدمات التي يحتاجها المغتربين وغير المغتربين، وهل سيكون للمغتربين فقط، أم أ، التعاملات ستكون متاحة للجميع، وما المقصود منه، وكذلك الأهداف التي يريد لنائب تحقيقها من وراء ذلك لبنك، والنتائج التي سيصل لها».

وأوضح «الشافعي»، لـ«المصريون»، أنه من الأفضل التفكير في كيفية الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين العاملين بالخارج، وكذلك كيفية تقوية الروابط مع الدولة، وأيضًا بحث إنشاء شباك خاص لهم.



