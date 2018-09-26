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ضباط جيش يصطحبون أبناء الشهداء إلى المدارس

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عناصر من القوات المسلحة تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس
عناصر من القوات المسلحة تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس

خالد الشرقاوي

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الجيش

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الشهداء

المدارس

المصريون

وجه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بدفع لجان من القيادات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومختلف الإدارات والأسلحة لاستقبال ومصاحبة أبناء الشهداء إلى مدارسهم؛ وذلك على مدار الأسبوع الأول من الدراسة.

وأكد الضباط المصاحبين لأبناء الشهداء، أن تضحيات آبائهم "سوف تظل دومًا نبراسًا نهتدى به ونسير على دربه ومصدر للفخر والعزة لأبناء الشهداء وأسرهم"، وأن ما تقدمه القوات المسلحة من رعاية لأسر الشهداء إنما هو جزء من رد الجميل لرجال قدموا الغالي والنفيس؛ من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

وعبر عدد من أبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه آباؤهم فى سبيل عزة الوطن وعن سعادتهم لرعاية القوات المسلحة لهم ولأسرهم.

كما ألقى مديرى المدارس التى شهدت استقبال أبناء الشهداء كلمة بطابور الصباح عن الشهيد ومنزلته، مؤكدين أن تضحية الشهداء تعكس إيمانهم العميق برسالتهم وشعورهم بالمسئولية تجاه الوطن.



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