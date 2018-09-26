» «كارتيرون»: انتظروا مفاجأة الأهلي أمام النجمة اللبناني

26 سبتمبر 2018 - 05:49 م

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة النجمة اللبناني، موضحًا أنه سافر إلى «بيروت» لتحقيق نتيجة إيجابية، والتأهّل من هناك.

ويلتقي الأهلي مع النجمة اللبناني في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء غدٍ، الخميس، على ملعب المدينة الرياضية، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والنجمة اللبناني، أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن نتيجة سلبية، ولم تكن أسوأ نتيجة، موضحًا أن الأهلي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وبالنسبة له، كل اللاعبين جاهزون، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي.

وأشار إلى أن هناك مفاجأة على الجميع انتظارها، غدًا، في المباراة بشأن خطة اللعب والتشكيل.

وذكر أن الفريق سيبذل قصارى جهده، مؤكدًا أن مباراة الذهاب شهدت العديد من الصعوبات، وأن الأهلي سافر من أجل التأهل.

وقال الفرنسي باتريس كارتيرون، إن فريق النجمة يمتلك جهازًا فنيًا مُتميّزًا، وهو ما يزيد من صعوبة مباراة الغد.

وأضاف كارتيرون، أن الفريق اللبناني قدّم مباراة طيبة في مباراة الذهاب، ومن ثم تبقى مباراة الغد صعبة للغاية.

وأوضح أن تركيز الفريق بالكامل في مباراة الغد. وأنه طالب اللاعبين بعدم التفكير في أي أمر آخر سوى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الدور التالي.