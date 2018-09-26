الإخوان يستخدمون «ألتراس أهلاوي» ضد مصر

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قال طارق البشبيشي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن ألتراس أهلاوي هو إحدى أدوات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في حربها ضد مصر وتركي آل الشيخ.

وأضاف "العلاقة بين مصر والسعودية مستهدفة وألتراس أهلاوي إحدى أدوات تنظيم الإخوان الإرهابى في حربه ضد مصر، وتركي آل شيخ ينقصه كثير من الخبرة والمعرفة بالشعب المصري".

وقد تعرض "تركي"، رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية، لهُتافات معادية، على هامش مباراة الأهلي مع حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

وجاءت هتافات جماهير الأهلي عقب أيام من أزمة مع علاء نبيل، مدرب المقاولون العرب الذي هاجم نادي بيراميدز، ومالكه عقب خسارته في الجولة الماضية (0-1).

واشتعلت الأزمة بسبب طلب "بيراميدز"، حكامًا أجانب لإدارة مبارياته أو الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز.

وتجددت الأزمات للرئيس الشرفي السابق للأهلي بسبب السوبر المصري السعودي وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات، ليقرر الاتحاد السعودي إعفاء الأحمر مجددًا من خوض المباراة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ على نادي الأسيوطي قبل انطلاق الموسم، ودعمه بالعديد من الصفقات، قبل أن يغير اسمه إلى بيراميدز.



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