» ميلانيا ترامب تزور مصر أكتوبر المقبل

26 سبتمبر 2018 - 06:19 م

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى، ستزور مصر ضمن جولتها لأفريقيا، أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "ميلانيا" قالت إنها تهدف لبحث رعاية الأطفال فى مصر وغانا وملاوى وكينيا خلال جولتها الأفريقية فى أكتوبر المقبل، فى أول مهمة دولية منفردة لها حيث لن يرافقها الرئيس دونالد ترامب الذى ينشغل فى الحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى نوفمبر المقبل.

وقالت السيدة الأمريكية الأولى إنها تتطلع إلى نشر الرسالة الخاصة بمبادرتها الداخلية لرعاية الأطفال فى جميع أنحاء أفريقيا.



