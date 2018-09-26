مؤسسا «إنستجرام» يقدمان استقالتهما

26 سبتمبر 2018 - 06:22 م

أعلن كل من كيفن سيستروم ومايك كريجر، الرئيس التنفيذي والرئيس التقني لشركة "إنستجرام"، عن تقديمهما استقالتهما من الشركة المملوكة لـ"فيسبوك".

فبحسب صحيفة "The New York Times" قدم المسئولان استقالتهما أمس، الاثنين، وأنهما يرغبان بالرحيل.

وقال "سيستروم"، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان صادِر يوم الإثنين الماضي، إنه يتطلع هو و"كريجر" إلى "أخذ بعض الوقت للبحث عن الفضول والإبداع بداخلنا مرة أخرى".

وقد أعرب عن امتنانه "للسنوات الثماني الماضية في شركة إنستجرام والسنوات السِت مع فريق فيسبوك".

وبحسب موقع "بلومبرج" فإن الرجلَين قد تخليا عن تطبيق "إنستجرام" بسبب تزايد التوترات حول مسار المشروع منذ أن اشترت شركة "فيسبوك" الموقع في عام 2012.



