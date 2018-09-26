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التحقيق مع شرطية دنماركية لاحتضانها سيدة منتقبة

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شرطية دنماركية تحتضن سيدة منتقبة
شرطية دنماركية تحتضن سيدة منتقبة

خالد الشرقاوي

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الدنمارك

حظر

النقاب

قالت هيئة الفصل في الشكاوى بالشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إن تحقيقات تجري مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة، أثناء مظاهرة المسلمين في الدنمارك ضد حظر النقاب.

والتقط مصور من "رويترز" صوراً للواقعة، في أول أغسطس الماضي، فيما بدا أن المحتجة كانت تبكي في مظاهرة المسلمين في الدنمارك عندما بدأ سريان حظر غطاء الوجه في الأماكن العامة على مستوى البلاد.

وقال ماركوس كنوت، النائب بالبرلمان عن حزب الأحرار المناهض للمهاجرين، وهو الحزب الأكبر في الحكومة: «الصورة جعلت من الشرطة فاعلاً بشكل غير إرادي في جدل سياسي في غاية الحساسية، ما كان يتعين أن تشارك فيه».

ولفت هو وغيره انتباه الهيئة المستقلة للفصل في الشكاوى، إلى الواقعة. وقال: «مهمة الشرطة هي إنفاذ القانون، وليس احتضان من يعارضونه».

فيما قال توربين كوتش، محامي الشرطية، إنها شعرت أنها تعاملت بشكل يتناسب مع الموقف في إطار دورها بوصفها «شرطية حوار»، وهو تخصص نشأ لتخفيف التوترات أثناء المظاهرات. وقال كوتش «هذا محض هراء. وكما قالت موكلتي لو كان أي شخص آخر في الموقف نفسه لفعلت نفس الشيء، لذلك فالأمر لا علاقة له بارتدائها النقاب».

وكشف حظر النقاب في الدنمارك انقسامات شديدة داخل المجتمع، إذ يدفع البعض بأنه يدعم القيم العلمانية والديمقراطية في حين يقول البعض الآخر إنه يتعدَّى على حريات منها العقيدة والتعبير.



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