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«ترامب»: أشكر تركيا لإنقاذها مئات الآلاف في سوريا

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خالد الشرقاوي

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ترامب

إدلب

مجلس الأمن

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تقديره لدور تركيا في "إنقاذ أرواح مئات الآلاف بسوريا".

جاء ذلك في جلسة منعقدة حاليًا لمجلس الأمن، حول صون السلم والأمن الدوليين ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، برئاسة ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته خلال الجلسة: "أشكر تركيا إزاء دورها في إنقاذ أرواح مئات الآلاف بسوريا"، في إشارة إلى عدة خطوات اتخذتها أنقرة في الملف السوري، كان آخرها المساهمة في إيقاف عملية عسكرية وشيكة بمحافظة إدلب.

وفي 17 سبتمبر الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجومًا عسكريًا على إدلب؛ آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.


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