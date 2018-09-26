"مدبولى" للشباب: ظروفنا كانت أصعب منكم

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وكالات

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الشباب

مصطفى مدبولى

جامعة سوهاج

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يشعر بطاقة الأمل والتفاؤل التى يبثها الشباب، والتي أعادت إليه ذكرياته وهو طالب في الجامعة.

وأضاف "مدبولى"، خلال لقائه مع طلاب جامعة سوهاج، على هامش تفقده المقر الجديد للجامعة، اليوم الأربعاء، "عندما أسمع بعض الشباب يقولون ظروفنا صعبة، أقول: نحن عندما كنا في سنكم كانت ظروفنا صعبة بل أصعب منكم، والحمد لله ربنا أكرمنا، فلا تتعجلوا".

وأكد أنه فخور بتواجده في جامعة سوهاج الجديدة وسعيد بما لمسه اليوم خاصة أن آخر زيارة له للجامعة منذ عامين لم تكن تعمل بصورة كبيرة، متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا ناجحا.

وفيما يخص مدينة سوهاج الجديدة، أشاد بالتطور الملحوظ خلال السنوات الـ4 الماضية، على الرغم من أنه ما زال هناك عدم إقبال على السكن بها بالشكل المطلوب، موضحا: "لذا ركزنا على زيادة وسائل النقل والمواصلات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستشغل عددا من الأوتوبيسات بسعر مدعم، لخدمة الجميع بمن فيهم الطلبة وتوصيلهم لسوهاج الأم، وكذلك وزارة التعليم العالي ستخصص جزءا من ميزانيتها لشراء أتوبيسات لنقل الطلبة، وتم الحصول على موافقة وزيرة التخطيط، وهذا هو هدف الزيارات الميدانية حل المشكلات وتذليل العقبات ومواجهة التحديات".

وأضاف "إننا كدولة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي نركز حاليا على تطوير التعليم من جميع مناحيه، وبالنسبة للتعليم العالي نهتم بالتوءمة مع الجامعات العالمية الكبرى، وكذا نهتم بمقار هيئة التدريس، والمناهج والمباني الجامعية لتحقيق التقدم الذي نريده لبلدنا، ونهتم كذلك بالأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والترفيهية، لأن ذلك هو ما يبني الوعي عند الطلاب، ويجعله يهتم بقضايا بلده".

وقال: "إننا نركز أيضا كدولة على خلق فرص عمل للشباب، ولدينا تحد كبير في الزيادة السكانية سنويا، ونحتاج لخلق حجم هائل من فرص العمل سنويا والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا هي التي توفر فرص العمل، ومن يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ما فائدة المشروعات القومية؟، قولوا لهم إنها وفرت نحو 3 ملايين فرصة عمل بخلاف أهدافها التنموية، وكل الدول التي نهضت في العالم وحققت طفرة قامت على عدة أسس منها الاستثمار في البشر، ومجموعة من المشروعات القومية الكبرى، ثم استقرار أمني وسياسي لمدة من 10-20 سنة، وهذا هو ما يحقق الطفرة وهذا ما نعمل عليه".

وأضاف: "نحتاج إلى الاستمرار في ما نحن فيه من عمل وجهد لمدة 12 سنة حتى يتحقق التقدم المنشود والنقلة النوعية، أقرأوا تجارب الدول المتقدمة، ولذا يجب أن نحرص على استقرار بلدنا لكي تستمر معدلات النمو، والبناء والتشييد وخلافه، والأهم ألا نيأس وإلا توقفت عجلة العمل والإنتاج".

وفي ختام اللقاء، قال الدكتور مصطفي مدبولي: حريص أن تكون هناك مشاركة لكم كشباب في العمل التنموي لتطوير وطنكم، فأنتم مستقبل بلدنا، ووارد جدا أن يكون أحدكم في مكاني، ولذا يجب أن يكون عندكم الأمل والطموح، ونحن نقدر كبلد أن نتقدم إذا أخلصنا جميعاً النية.. ونصيحتي لكم، لا تتعجلوا".


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