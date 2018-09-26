» «ميدو» لـ«عبد الغني»: «مودريتش أفضل منك»

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المصريون

مجدى عبد الغنى

أحمد حسام ميدو

مودريتش

سخر أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، من تصريحات مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، حول تصريحات الأخير بشأن مهارته الكروية الرائعة، والتي تفوق لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، الفائز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مجدي عبد الغني يؤكد أنه كان أفضل من مودريتش» ليعلق بوجوه ضاحكة على التصريحات.

يُذكر أن مجدي عبدالغني صرح صباح اليوم، قائلاً: «أنا أفضل من لوكا مودريتش، الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم، فكنت أتميز بسرعات وتسديدات أقوى منه بكثير».



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