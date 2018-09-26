«السيسى»: خطر يهدد دلتا النيل

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التغيرات المناخية

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من مخاطر تغير المناخ والتي قد تهدد دلتا نهر النيل، مؤكدًا أن تغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجه العالم وتتطلب تحركًا سريعًا.

وقال "السيسى"، خلال كلمة مصر، اليوم الأربعاء، فى الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغيير المناخ، "إننا تنبهنا فى مصر منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالمخاطر التى قد تهدد دلتا نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب البحر المتوسط وازدياد ملوحة التربة، فضلاً عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين عبر آلاف السنين".

وأضاف: "كما نشهد ظواهر غير معهودة ومتزايدة في القسوة وفى الوتيرة على السواء في شكل عواصف ترابية وتزايد في التصحر وموجات من السيول، وكذلك تأثّر الحياة البرية والبحرية وتنوعنا البيولوجى سلباً بالتغير والتقلب الذى نشهده فى الظواهر المناخية".


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