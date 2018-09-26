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ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

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الدولار
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انخفاض

سعر الدولار

أسعار العملات

يقدم موقع "المصريون" لقراءه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، 26 - 9 - 2018.

وارتفع سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

وخفض بنك قناة السويس سعر الشراء إلى 17.86 جنيه مقابل 17.87 جنيه خلال تعاملات الصباح، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



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